Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, похвалилася формами в "бездонному" декольте

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Хлопців, як для мене - глінтвейн такий міцний. Мені дуже сподобалося", - зазначила вона.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кузнєцова позує в «бездонному» декольте під час дегустації глінтвейну. Однак шанувальників знаменитість вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, розмістивши кадри у себе в Stories.

Як ми розповідали раніше, українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, вразила розкішною фігурою в сукні з декольте

Так, на опублікованих кадрах Кузнєцова дефілює в сукні з екстремальним декольте, грайливо нагинаючись в кадр. При цьому вона говорить " ррр...", посилаючи фанатам повітряний поцілунок.

Звернемо увагу, що наряд знаменитості елегантно підкреслює її й без того значні форми. А шанувальників дівчина вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, опублікувавши ролик в розділі Stories. Однак багато хто з них написали б, що Кузнєцова виглядає як "грайлива кішечка".

Нагадавши, Українка з 13-м розміром бюста ледь не розірвала блузку пишною гордістю.

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