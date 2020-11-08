Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, похвалилася формами в "бездонному" декольте
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Хлопців, як для мене - глінтвейн такий міцний. Мені дуже сподобалося", - зазначила вона.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кузнєцова позує в «бездонному» декольте під час дегустації глінтвейну. Однак шанувальників знаменитість вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, розмістивши кадри у себе в Stories.
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Як ми розповідали раніше, українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, вразила розкішною фігурою в сукні з декольте
Так, на опублікованих кадрах Кузнєцова дефілює в сукні з екстремальним декольте, грайливо нагинаючись в кадр. При цьому вона говорить " ррр...", посилаючи фанатам повітряний поцілунок.
Звернемо увагу, що наряд знаменитості елегантно підкреслює її й без того значні форми. А шанувальників дівчина вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, опублікувавши ролик в розділі Stories. Однак багато хто з них написали б, що Кузнєцова виглядає як "грайлива кішечка".
Нагадавши, Українка з 13-м розміром бюста ледь не розірвала блузку пишною гордістю.
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Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром звела з розуму формами в облягаючому топі:»плоди дозріли".