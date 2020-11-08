Антоніна дуже схожа на свою матір

Народна артистка України Ольга Сумська поділилася фотографією зі старшою дочкою Антоніною

Кадром 54-річна актриса театру і кіно похвалилася в сторіз на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

На знімку Тоня Паперна позує поруч зі знаменитою мамою. Схожість двох красунь зразу ж кидається в очі: обидві біляві, мають правильні риси обличчя, і також посмішки матері і дочки дуже схожі.Одним словом, вони як сестри!

Як відомо, Антоніна – дочка Ольги Сумської та Євгена Паперного. Коли їй було 4 роки, батьки розлучилися. Незабаром Ольга Сумська вийшла заміж за актора Віталія Борисюка. У новій родині народилася дочка Анна.

Дівчина пішла по стопах батьків і з другого разу вступила в театральне училище імені Бориса Щукіна в Москві, де навчався її батько. При цьому вона пройшла конкурс у 800 осіб на місце.

Секрети професії Антоніна Паперна пізнавала під керівництвом наставників Ніни Дворжецької та Рімаса Тумінаса. Після закінчення вищого навчального закладу вона стала актрисою Театру ім. Е. Вахтангова, де відразу отримала ролі в спектаклях "Євгеній Онєгін", "Мадемуазель Нітуш", "Уявний хворий".

З 2015 року Тоня перебуває у відносинах з Володимиром Ягличем, в липні 2017-го у них народилася дочка. Через кілька років вона подарувала чоловікові ще одну дитину.

Нагадаємо, старша дочка Ольги Сумської вразила зовнішнім виглядом поруч із зірковою мамою.

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