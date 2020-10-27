Старшая дочь знаменитой актрисы Ольги Сумской Тоня Паперная в очередной раз восхитила публику, показав свою естественную красоту

30-летняя актриса, которая уже давно живет и работает в России, на своей странице в Инстаграм показала новый снимок, сообщает Politeka.net.

На кадре Тоня стоит в черном платье с чересчур глубоким декольте, позволяющим фанатам вдоволь насладиться высоким бюстом актрисы. Правой рукой Паперная держится за шею, ее рот приоткрыт так, что хорошо видны безупречные зубы звезды.

Судя по геотегу, фотография сделана в знаменитом Лувре (Париж, Франция).

Однако, несмотря на легкомысленный вид, в своем посте девушка затронула важную тему – отношение к искусству.

"Ну что же . Поговорим о живописи 🎨 А вы о чем подумали? Так чем же отличаются мировые шедевры от плоских примитивных картинок .... Энергия ,дамы и господа. Тебя либо трогает ,либо нет. Я очень чувствительна по отношению к живописи ( к людям ,конечно ,тоже ,но редко) . Один раз, приехав в шикарную гостиницу ,я даже вынуждена была поменять номер - так вот меня довела до слез картина 😁 звучит странновато ,понимаю ,но бывает вот такое 🤪 Поэтому стоит серьезно относится к выбору картины в интерьере . Ведь это то , что будет дарить вам эмоцию каждый день и то, что будет заряжать вас определенной энергией . Каждое живописное полотно несёт в себе определённый эмоциональный заряд, который вложил в неё художник . Так что будьте бдительны и выбирайте картины с умом )) Следующий пост на тему « Баян в живописи» или «Только не репродукция Густава Климта»💓", – подписала снимок Антонина.

Фанаты в комментариях искупали знаменитость в восторгах, попутно ответив по существу вопроса.

"А если подарили и не нравится картина, выкидывать же нельзя!? С тебя можно иконы писать. Очень естественна без макияжа! Лицо как с картин 18 или 19 века! Мы о другом подумали......😍 Мега-интересную тему затронули. Даже Ваши глаза не сумели с толку сбить. И, да, Вы-то наделена определенно волшебной энергией Красотка 👍 про Баян Красуня ❤️❤️❤️❤️", – написали они.

Напомним, старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.

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