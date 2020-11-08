Народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась фотографией со старшей дочерью Антониной
Кадром 54-летняя актриса театра и кино похвасталась в сториз на своей странице в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net.
На снимке Тоня Паперная позирует рядом со знаменитой мамой. Сходство двух красоток стразу же бросается в глаза: обе белокурые, обладают правильными чертами лица, и также улыбки матери и дочери очень похожи. Одним словом, они как сестры!
Как известно, Антонина – дочь Ольги Сумской и Евгения Паперного. Когда ей было 4 года, родители развелись. Вскоре Ольга Сумская вышла замуж за актера Виталия Борисюка. В новой семье родилась дочь Анна.
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Девушка пошла по стопам родителей и со второго раза поступила в театральное училище имени Бориса Щукина в Москве, где учился ее отец. При єтом она прошла конкурс в 800 человек на место.
Секреты профессии Антонина Паперная познавала под руководством наставников Нины Дворжецкой и Римаса Туминаса. После окончания высшего учебного заведения она стала актрисой Театра им. Е. Вахтангова, где сразу получила роли в спектаклях «Евгений Онегин», «Мадемуазель Нитуш», «Мнимый больной».
С 2015 года Тоня состоит в отношениях с Владимиром Яглычем, в июле 2017-го у них родилась дочь. Через несколько лет она подарила супругу еще одного ребенка.
Напомним, старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.
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