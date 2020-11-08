50-річний чоловік співачки Наташі Корольової Сергій Глушко, більш відомий як стриптизер Тарзан, втік від скандалу зі зрадою в теплі краї

Ба більше, цей білявий мачо вирішив показати шанувальникам ще одну грань свого таланту й опублікував вірш про свободу вибору в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

Зокрема, він філософствує про те, що якщо людина живе "правильно", то вона "не крута". Мовляв, "апріорі ти позбавлений спокуси пізнати сто тисяч місць і стільки ж бід, і сотні дів цвітуть навколо марно".

За його словами, лише отримавши щеплення свободою і пізнавши всі її принади і горе, людина знайде кайф у злитті з природою і чітко побачить "своє".

"І серце слухай, адже воно підкаже,

навіщо себе кришити, як пармезан.

Почуй мене - мені тихо воно скаже,

Хлопчино, сорі – Born to be Tarzan!"– пафосно закінчив він свій опус.

Що думають шанувальники і хейтери з приводу поетичних здібностей шоумена, невідомо, оскільки після скандалу зі зрадою дружині з актрисою Анастасією Шульженко Сергій Глушко закрив свої публікації в соцмережі для коментарів.

Вірш стриптизер доповнив своїм селфі. На знімку він позує на тлі пальм. Як можна помітити, обличчя бритва не торкалася вже кілька днів, оскільки щетина вражає. Однак це не заважає йому насолоджуватися життям і демонструвати всім свою фірмову посмішку.

Нагадаємо, що Наташа Корольова завила після зрад Тарзана, під загрозою Пугачова, Собчак і Заворотнюк.

Як повідомляла Politeka, бешкетну Наташу Корольову в шкіряних штанях і ТОПі висміяли за поведінку на сцені.

Також Politeka писала, що пошарпаний скандалами Тарзан вразив забавами на капоті авто.