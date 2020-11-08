50-летний супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как стриптизер Тарзан, убежал от скандала с изменой в теплые края

Более того, этот белокурый мачо решил показать поклонникам еще одну грань своего таланта и опубликовал стих о свободе выбора в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net.

В частности, он философствует о том, что если человек живет «правильно», то он «не крутой». Мол, «априори ты лишен соблазна познать сто тысяч мест и столько ж бед, и сотни дев цветут вокруг напрасно».

По его словам, лишь получив прививку свободой и познав все ее прелести и горе, человек найдет кайф в слиянии с природой и четко увидит «свое».

«И сердце слушай,ведь оно подскажет,

зачем себя крошить, как пармезан.

Услышь меня – мне тихо оно скажет,

Парниша, сори - Born to be Tarzan!», – пафосно закончил он свой опус.

Что думают поклонники и хейтеры по поводу поэтических способностей шоумена, неизвестно, поскольку после скандала с изменой жене с актрисой Анастасией Шульженко Сергей Глушко закрыл свои публикации в соцсети для комментариев.

Стих стриптизер дополнил своим селфи. На снимке он позирует на фоне пальм. Как можно заметить, лица Сергей бритва не касалась уже несколько дней, поскольку щетина впечатляет. Однако это не мешает ему наслаждаться жизнью и демонстрировать всем свою фирменную улыбку.

Напомним, что Наташа Королева взвыла после измен Тарзана, под угрозой Пугачева, Собчак и Заворотнюк.

Как сообщала Politeka, озорную Наташу Королеву в кожаных штанах и топе высмеяли за поведение на сцене.

Также Politeka писала, что потрепанный скандалами Тарзан поразил забавами на капоте авто.