50-летний стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, после измены Наташе Королевой, решился на откровенный кадр

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Тарзан опубликовал пикантный утренний снимок, на котором позировал в одних семейных трусах. Стриптизер напряг мускулы, продемонстрировав свое идеальное подкачанное тело.

«С добрым утром, понедельник!», - подписал фото Тарзан.

За короткое время пост собрал более тысячи лайков. В комментариях ему оставили массу комплиментов. Правда, многие поклонники обратили внимание на бардак в доме звездных супругов. Стоит отметить, что это замечают не впервые. Часто Тарзану делают замечания по поводу грязи. В этот раз он снова опозорился и получил много неприятных советов.

«Любуется собой», «Тело красивое. Бардак прибери», «почему-то у них всегда бардак..что в доме, то и в отношениях», «Невежество. Настоящий варвар-Конан», «Ща глянем че там у Тарзана в ванной навалено... массаж кто то любит... хорош самец, чтобы не писали злюки))», «Зеркало бы протереть», «Как сами без чувства вкуса так и дома», «Ну Серега хоть семейники натянул», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тарзан спровоцировал любовницу на новое заявление, о чем еще не знает Королева: "Сережа, не зли меня".

Как сообщала Politeka, развод Наташи Королевой с Тарзаном после измены: всплыли неожиданные подробности, «инициатором разрыва...».

Также Politeka писала, что Наташа Королева похвасталась взрослыми забавами сына, стриптиз и беспорядочные связи: «Архип, молодец!».