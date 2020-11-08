Актриса й співачка Вікторія Булітко, зірка "Дизель шоу", викликала фурор образом жінки, що "опустилася"

Як передає Politeka.net, 37-річна гумористка опублікувала архівні кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постала в дещо розпущеному вигляді - з розпатланим фіолетовим волоссям і в смугастому коротенькому халатику.

За сюжетом, героїня Булітко, перебуваючи в нетверезому стані, вела діалог з поліцейськими, що відбирали у неї пляшку.

"Скоро знову п'ятниця?.. Панове, будь ласка, давайте не сьогодні. У мене так розколюється голова. Я так метеозалежна...", - каже в кадрі Булітко, прикладаючи до чола пляшку та театрально закочуючи очі.

"Так обожнюю", - підписала кадри Булітко.

Раніше ми повідомляли, актриса приголомшила змінами в зовнішності. Зірка вирішила повернути собі яскравість і знову стати щасливою володаркою рудої копиці.

"Чи то осінь так на на мене впливає, чи то просто давно не було змін... але я знову руда 😍 🤪 ось такі чудеса творить жовтий беретик 😁 як вам? 💕", - поділилася вона.

На кадрах Вікторія, будучи ще вдома, начепила жовтий беретик, який потім зняла на вулиці - і вуаля - у неї вже "пожежа" на голові.

"Руда бестія😂 😂 😂 😍"; "вау вау Вау, красуня!) 😍 🔥 👏"; "красиво аж очам боляче"; "Вікуся... Як завжди... Шикарна👍 👍 😉"; "все-таки рудий це ваш! Супер 😊", - прокоментували користувачі.

Також ми писали, як Булітко насмішила мережу номером з "мамою", актрисою Віталіною Бібілівою. Жінки співали пісню про "дзвіночки". І в якийсь момент в кадрі з'являється кіт зі своїми «дзвіночками».

"добре співаєте", "кращі актриси України", "я якраз за роботу сів, і тут Ви підняли настрій, "ви кращі", "Ви – пара року. Від душі", - прийшли в захват шанувальники.