Актриса и певица Виктория Булитко, звезда "Дизель шоу", произвела фурор образом "опустившейся женщины"
Как передает Politeka.net, 37-летняя юмористка опубликовала архивные кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в несколько распущенном виде - с растрепанными фиолетовыми волосами и в полосатом коротеньком халатике.
По сюжету, героиня Булитко, находясь в нетрезвом состоянии, вела диалог с полицейскими, отбиравшими у нее бутылку.
"Скоро снова пятница?.. Господа, пожалуйста, давайте не сегодня. У меня так раскалывается голова. Я так метеозависима...", - говорит в кадре Булитко, прикладывая ко лбу бутылку и театрально закатывая глаза.
"Так обожаю", - подписала кадры Булитко.
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Ранее мы сообщали, актриса ошеломила переменами во внешности. Звезда решила вернуть себе яркость и снова стать счастливой обладательницей рыжей копны.
"То ли осень так на на меня влияет, то ли просто давно не было перемен... но я снова рыжая 😍🤪 Вот такие чудеса творит желтый беретик 😁 Как вам? 💕", - поделилась она.
На кадрах Виктория, будучи еще дома, нацепила желтый беретик, который затем сняла на улице - и вуаля - у нее уже "пожар" на голове.
"Рыжая бестия😂😂😂😍"; "Вау вау вау, красотка!)😍🔥👏"; "красиво аж глазам больно"; "Викуся... Как всегда... Шикарная👍👍😉"; "Всё-таки рыжий это Ваш! Супер 😊", - прокомментировали пользователи.
Также мы писали, как Булитко насмешила сеть номером с "мамой", актрисой Виталиной Бибиливой. Женщины пели песню про «колокольчики». И в какой-то момент в кадре появляется кот со своими «колокольчиками».
«хорошо поете», «лучшие актрисы Украины», «Я как раз за роботу сел, и тут вы подняли настроение», «Вы лучшие», «вы – пара года. От души», - пришли в восторг поклонники.
Напомним, что Виктория Булитко огорошила фото с младенцем, Остапчук и Сумская не удержались: "Что происходит?".
Как сообщала Politeka, Виктория Булитко поразила внешним видом и неожиданным признанием.
Также Politeka писала, что Виктория Булитко поразила вульгарным видео со своей "мамой": "Боже... Что стало с людьми?"