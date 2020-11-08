Актриса и певица Виктория Булитко, звезда "Дизель шоу", произвела фурор образом "опустившейся женщины"

Как передает Politeka.net, 37-летняя юмористка опубликовала архивные кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в несколько распущенном виде - с растрепанными фиолетовыми волосами и в полосатом коротеньком халатике.

По сюжету, героиня Булитко, находясь в нетрезвом состоянии, вела диалог с полицейскими, отбиравшими у нее бутылку.

"Скоро снова пятница?.. Господа, пожалуйста, давайте не сегодня. У меня так раскалывается голова. Я так метеозависима...", - говорит в кадре Булитко, прикладывая ко лбу бутылку и театрально закатывая глаза.

"Так обожаю", - подписала кадры Булитко.

Ранее мы сообщали, актриса ошеломила переменами во внешности. Звезда решила вернуть себе яркость и снова стать счастливой обладательницей рыжей копны.

"То ли осень так на на меня влияет, то ли просто давно не было перемен... но я снова рыжая 😍🤪 Вот такие чудеса творит желтый беретик 😁 Как вам? 💕", - поделилась она.

На кадрах Виктория, будучи еще дома, нацепила желтый беретик, который затем сняла на улице - и вуаля - у нее уже "пожар" на голове.

"Рыжая бестия😂😂😂😍"; "Вау вау вау, красотка!)😍🔥👏"; "красиво аж глазам больно"; "Викуся... Как всегда... Шикарная👍👍😉"; "Всё-таки рыжий это Ваш! Супер 😊", - прокомментировали пользователи.

Также мы писали, как Булитко насмешила сеть номером с "мамой", актрисой Виталиной Бибиливой. Женщины пели песню про «колокольчики». И в какой-то момент в кадре появляется кот со своими «колокольчиками».

«хорошо поете», «лучшие актрисы Украины», «Я как раз за роботу сел, и тут вы подняли настроение», «Вы лучшие», «вы – пара года. От души», - пришли в восторг поклонники.