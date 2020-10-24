Участница шоу «Танці з зірками», актриса телевизионной программы «Дизель Шоу» Виктория Булитко насмешила сеть новым видео
Соответствующие кадры знаменитость разместила на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net.
В кадре сценическая мама Булитко репетирует итальянскую песню, но что-то пошло не так и женщина перепутала слова.
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«Итальянская песенка 😅», - коротко подписала видео артистка.
Ролик поднял настроение некоторым пользователям сети, однако не всем. Некоторые отметили вульгарный вид артистки.
"Боже, что стало с людьми", "Глупость, то какая",
«Смех и грех, а ведь многие так в хоре и поют. Сама так делала😏😏😏»,
«Обожаю вас дизель шоу!!!!! ✨ 💓 🌟 Папаньки!!!! ✨ 💓 🌟 ❤️ Ну а ты, Викуля, как всегда красавица 😊»,
«Спасибо вам большое за прекрасное настроение, утром🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👏👏👏👏»,
" Красива получилось,Love Lol 🤣🤣🤣🤣❤️❤️❤️❤️❤️", - пишут в сети.
Ранее мы сообщали, что Виктория Булитко опубликовала провокационные кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала с мужчиной и новорожденным малышом в "конвертике" на фоне одного из киевских роддомов.
Счастливая пара на одном из снимков целуются, а на другом любуются ребенком.
"Ну, наконец-то))", - говорится в подписи.
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