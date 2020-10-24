Некоторым было не смешно

Участница шоу «Танці з зірками», актриса телевизионной программы «Дизель Шоу» Виктория Булитко насмешила сеть новым видео

Соответствующие кадры знаменитость разместила на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net.

В кадре сценическая мама Булитко репетирует итальянскую песню, но что-то пошло не так и женщина перепутала слова.

«Итальянская песенка 😅», - коротко подписала видео артистка.

Ролик поднял настроение некоторым пользователям сети, однако не всем. Некоторые отметили вульгарный вид артистки.

"Боже, что стало с людьми", "Глупость, то какая",

«Смех и грех, а ведь многие так в хоре и поют. Сама так делала😏😏😏»,

«Обожаю вас дизель шоу!!!!! ✨ 💓 🌟 Папаньки!!!! ✨ 💓 🌟 ❤️ Ну а ты, Викуля, как всегда красавица 😊»,

«Спасибо вам большое за прекрасное настроение, утром🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👏👏👏👏»,

" Красива получилось,Love Lol 🤣🤣🤣🤣❤️❤️❤️❤️❤️", - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, что Виктория Булитко опубликовала провокационные кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала с мужчиной и новорожденным малышом в "конвертике" на фоне одного из киевских роддомов.

Счастливая пара на одном из снимков целуются, а на другом любуются ребенком.

"Ну, наконец-то))", - говорится в подписи.

Напомним, звезды "Дизель шоу" не могут оправиться от тяжелой потери, откровенное признание

Также Politeka писала, что звезды "Дизель шоу" показали счастливую Поплавскую