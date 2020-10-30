Участница шоу «Танці з зірками», актриса телевизионной программы «Дизель Шоу» Виктория Булитко появилась в неожиданном образе

31 октября люди отмечают международный праздник Хэллоуин, в честь чего актриса «Дизель Шоу» выбрала интересный образ, передает Politeka.net. Фото с Булитко появилось на официальной странице проекта в Инстаграм.

Звезда удивила преображением - она улыбалась и вместо зубов показались вампирские клыки. Глаза Виктории казались какими-то дикими. Взгляд был наведен на камеру, а в видео послышался зловещий смех.

В посте рассказывалось о том, чего боялась известная украинка в детстве.

"Вы можете очень удивиться 🤪 — все страхи начинались из фильмов ужасов! Помню, видела кино, в котором человек пытался прочистить слив в рукомойнике, и его засосало в трубу. Нужно ли говорить, что после этого я старалась реже мыть руки? Более того, даже боялась ходить в туалет, потому что меня засосет в унитаз (смеется). К слову, ужасы смотрела все равно. Воспитывала бесстрашие", - говорится в посте.

За сутки публикация собрала более 6000 просмотров и много комментариев. В частности, не удержалась от комментария и сама автор истории.

"😅😅😅😅 когда читаешь свое интервью позже , становится смешно😅", - написала Булитко.

"Классно. Как Вика тебя не узнать. Такую красивую вампиршу 🧛🏻‍♀️ Ты такая милая и обаятельная. Красотка. Такую не боишься, подходишь близко 😉 Надеюсь, Вика ты меня не укусишь? 😁 Хэллоуин близко. И рубрика очень интересная", "😂 ну бывает) Я раньше боялась, что из унитаза змея вылезет, после того, как бабушка реальный выпуск новостей рассказала...😅", "Какая Чика эта Викуся 👌👌👌", - прокомментировали другие пользователи сети.

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