37-летняя актриса, резидент юмористического шоу Dizel-show и участница "Танців з зірками" Виктория Булитко заставила всю сеть активно обсуждать ее личную жизнь

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала провокационные кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала с мужчиной и новорожденным малышом в "конвертике" на фоне одного из киевских роддомов.

Счастливая пара на одном из снимков целуются, а на другом любуются ребенком.

"Ну, наконец-то))", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Не удержались от комментария телеведущий, также звезда "Танців з зірками", Владимир Остапчук, которому когда-то приписывали роман с Булитко. Он удивленно спросил: "Что????". Кроме того, артистку успела поздравить с пополнением другая актриса Ольга Сумская, написавшая: "Ого! Викуся, какая прекрасная новость! Ураааааа! Поздравляем, дорогая!💋💋💋".

"Викуся, вы все втроём прекрасны💖"; "Я что-то пропустила, они женаты или как? Что происходит?😂"; "Ребят, это кукла"; "Это точно съёмки, потому что у Саши есть жена и ребёнок"; "Одни поздравления. А потом: "Ребят, розыгрыш"😂😂😂"; "Вика так талантливо скрывала все эти 9 месяцев беременность)))", - гадали украинцы под фото, что происходит.

На самом деле, Булитко вместе с актером Александром Бережком играют в комедийном сериале, который с 2019 года выходит на канале ICTV под названием "Выжить любой ценой". Кадр сделан со съемок этого проекта.

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".