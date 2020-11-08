Коханка російського стриптизера Тарзана, в миру Сергія Глушка, Анастасія Шульженко продовжує ловити хайп на скандалі в родині співачки Наташі Корольової

Після того, як про зраду Глушка своїй знаменитій дружині дізналася громадськість, ім'я Анастасії Шульженко не сходить зі сторінок таблоїдів, передає Politeka.net.

При цьому актриса, чиє ім'я до скандалу було мало кому відомо, намагається по-повній урвати свій куш слави, нехай навіть такої сумнівної. Буквально недавно вона заявила про те, що спробує себе в якості співачки і навіть анонсувала дебютний трек.

Про це Шульженко повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Публікацію вона доповнила знімком, на якому позує з мікрофоном, широко посміхаючись в камеру.

"Зовсім недавно я обіцяла, що буде бомба!!!))) 💣 💣 💣 Так от, поки у мене постільний режим, моя команда часу не втрачала і вже прислала мені мою дебютну пісню!!!))) 🎤 🎤 🎤 Це шедевр 😍 😍 😍 я її дуже чекала))))))) а ви чекаєте?))) До речі, зовсім скоро відбудеться закрита презентація) хто хоче потрапити?) Може розіграти запрошення на двох? Як думаєте? 🤔", – підписала знімок актриса.

Коментатори не змусили себе чекати.

"Пісня то мабуть про Тарзана?😂 😂 отвєточка Каролісі на "червону помаду"?😂 😂 😂 😂Молодець Настька, все вершки знімаєш з цієї історії🔥", "метод розкрутки зрозумілий)", "а коли чекати дует з Тарзаном ?", "Ви, звичайно, вибачте, але на мій погляд краще не робіть розіграш, а то прийдуть любителі Глушка та Поривай і не дай бог кислоти в обличчя плеснуть або ще що зроблять, самі ж говорили погрози вам посилали", – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що син Тарзана після зрад батька спантеличив недитячими закликами: "Кайфуйте".

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