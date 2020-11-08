Співачка й ведуча "Орла і решки" Регіна Тодоренко здивувала несподіваним талантом
Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала найяскравіші моменти з останнього виступу "Льодовикового періоду".
Регіна і її партнер Роман Костомаров постали в образах з фільму "У джазі тільки дівчата". Тодоренко в білій перуці примірила образ спокусниці-Мерилін Монро.
Кадри рясніють всілякими підтримками і шпагатами. Незворушна Тодоренко, здавалося, з легкістю проробляла своїми ногами таке, що не під силу, напевно, навіть відомій любительці шпагатів - балерині Анастасії Волочковій.
"Просто погортайте і дайте назву цьому марафону фотографій🙈 😂, а то мені в голову приходить тільки «весела Камасутра»😆 @ice_1tv #льодовиковий період", - підписала знімки зірка.
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Користувачі оцінили "марафон шпагатів" від Тодоренко в коментарях:
"😆ваші шпагати 🔥 🔥 🔥 "
"Літаючий пух"🤣"
"Ремейк не поступається фільму! Приголомшливі образи і Регіни і Романа, ми навіть забули, що Ви на ковзанах!"
"Це було круто! 🌺❤️🌹"
"Кайф, драйв і блиск! 👍🌺🤩"
"Відмінний шпагат👏"
Раніше ми повідомляли, Регіна показала рідкісне фото в Instagram, на якому заснула в брудній робі, з каскою на голові. Публіка, яка звикла бачити зірку в гламурних образах, зовсім не очікувала такого повороту.
"Трохи контрастів з мого життя 😆. І начебто професія одна, а як багато в ній граней😍 😍 😍", - підписала знімок Тодоренко.
"В Instagram всі красиві, а життєвих фотографій не вистачає!"; "А як чоловік ставиться до вашої роботи? Адже вас практично не буває вдома?"; "Вау ось це контраст😆 👍 красива фігуристка і шахтар. Цікаве у вас життя", - прокоментували користувачі.
Нагадаємо, що Тодоренко блиснула "підсмаженими булочками" в модному купальнику: "який пейзаж...".
Ще Politeka писала, що Тодоренко спантеличила змінами в зовнішності, зірку не впізнати: "чим старше, тим…».