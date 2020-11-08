Певица и ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко удивила неожиданным талантом

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала самые яркие моменты из последнего выступления "Ледникового периода".

Регина и ее партнер Роман Костомаров предстали в образах из фильма "В джазе только девушки". Тодоренко в белом парике примерила образ искусительницы-Мэрилин Монро.

Кадры изобилуют всевозможными поддержками и шпагатами. Невозмутимая Тодоренко, казалось, с легкостью проделывала своими ногами такое, что не под силам, наверное, даже известной любительнице шпагатов - балерине Анастасии Волочковой.

"Просто полистайте и дайте название этому марафону фотографий 🙈😂, а то мне в голову приходит только «весёлая Камасутра»😆 @ice_1tv #ледниковыйпериод", - подписала снимки звезда.

Пользователи оценили "марафон шпагатов" от Тодоренко в комментариях:

"😆ваши шпагаты🔥🔥🔥"

"Летающий пух"🤣"

"Ремейк не уступает фильму! Потрясающие образы и Регины и Романа, мы даже забыли, что вы на коньках!"

"Это было круто! 🌺❤️🌹"

"Кайф, драйв и блеск! 👍🌺🤩"

"Отличный шпагат👏"

Ранее мы сообщали, Регина показала редкое фото в Инстаграм, на котором уснула в грязной робе, с каской на голове. Публика, привыкшая видеть звезду в гламурных образах, совсем не ожидала такого поворота.

"Немного контрастов из моей жизни 😆. И вроде профессия одна, а как много в ней граней 😍😍😍", - подписала снимок Тодоренко.

"В инстаграм все красивые, а жизненных фотографий не хватает!"; "А как муж относится к вашей работе? Ведь вас практически не бывает дома?"; "Вау вот это контраст😆👍 красивая фигуристка и шахтер. Интересная у вас жизнь", - прокомментировали пользователи.

Напомним, что Тодоренко блеснула "поджаренными булочками" в модном купальнике: "Какой пейзаж...".

Еще Politeka писала, что Тодоренко озадачила переменами во внешности, звезду не узнать: «Чем старше, тем…».