ПриватБанк підклав чергову свиню українцям

Як передає Politeka.net, на сайті Мінфіну в розділі з відгуками з'явилася нова скарга, що стосується роботи терміналів Приватбанку.

Українцям, виявляється, слід уважно придивлятися до купюр перш, ніж засовувати їх у віконце терміналу, - чи не є вони часом нового зразка. Про небезпеку попередив обурений українець:

"4 години часу і купа нервів втрачено. Така ось історія, оплачував харчування в дитсадку дитині, вніс 550 з необхідних 570, а гривні були нового зразка, які термінал брати ніяк не хотів (це теж до речі проблема, яку необхідно вирішувати, адже купюри нового зразка скоро витіснять старі). Вирішивши швидко поміняти купюру на стару 20-ку у касира в супермаркеті, не встиг... закінчився 20 або 30-секундний тайм-код «Ви ще тут» і все... привіт... термінал оновився і радий зустрічати нового клієнта. Я судорожно набираю гарячу лінію для зв'язку з оператором... і тут починається найцікавіше ... з 14:00 до 16:00 не міг додзвонитися «всі оператори зайняті, зачекайте». Чекати на лінії можете години!!! Скотське ставлення до людей, а раптом це були останні гроші і питання було між життям і смертю. Плювати. В цілому питання вирішилося і гроші мені на карту повернули. Але якою ціною???"

Раніше ми повідомляли, багатодітний батько поскаржився на списання з картки ПриватБанка державної допомоги в розмірі 2000 гривень (двічі по тисячі), хоч ніяких операцій із коштами він не робив.

"Минуло вже півроку, а грошей як немає, так і не було. Поліція мені сказала, що вона свою роботу зробила і вам дала відповідь, звертайся, мовляв, в приват. Ви говорите, що відповіді не було, звертайся, мовляв, в поліцію. А мені що робити?", - обурився чоловік і зазначив, що в той вечір, коли відбулося списання, йому не приходило ніяких повідомлень. Більш того, у нього є роздруківка інформації від мобільного оператора, яка доводить його правоту.

Нагадаємо, подвійне списання грошей з картки Приватбанку, скандал повторився.

Як повідомляла Politeka, банкомати ПриватБанку перестали видавати гроші, кошмари клієнтів збуваються.

Також Politeka писала, що ПриватБанк почав масштабні перевірки та блокування платежів у клієнтів