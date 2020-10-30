Украинцы продолжают жаловаться на отвратительный сервис ПриватБанка

Негативные отзывы появились на тематическом портале Минфин.

Первый клиент пожаловался, что ПриватБанк заблокировал ему счета после пополнения карты.

"Сказали, что заблокировали мне карты, из-за того что 24.10 в 03:22 мне поступил платеж в сумме 1301.7грн, я сказал что продавал код с биржи Kuna на эту сумму, деньги пришли и я его отправил, скриншоты этого у меня есть, но меня не захотели слушать, сказали что эти деньги мол ворованные, вам нужно их вернуть. Я сказал что я ничего ни у кого не крал, скриншот продажи у меня есть, я далеко не первый года пользовался услугами ПриватБанка, на что они сказали, что раз мол так не будут со мной сторудничать и положили трубку. Что это за безобразие, что мне делать, как снять свои деньги?", - задался вопросом недовольный клиент.

"Добрый день! Поступил сигнал по операции, которая не была подтверждена. За это нужна дополнительная проверка. Передали обращение коллегам для обратной связи и проверки указанных вами фактов", - ответил на жалобу сотрудник банка.

Другая клиентка пожаловалась, что ПриватБанк заблокировал ей денежный перевод на ее же карту в другом банке.

"Платеж не прошел. Когда я позвонила в банк 3700 мне очень долго морочили голову (в общей сложности около 40 минут) о том, что это согласно законодательства в рамках борьбы с незаконным отмыванием средств и, что мой платеж находится в проверке. Что отозвать я его не могу, как и воспользоваться деньгами (снять с карты — блок системы) пока проверка закончена не будет, до 3 банковских дней, т.е. пятница, понедельник, вторник", - рассказала она и добавила, что после этого начались проверки со стороны государственного банка.

"Сказать что меня удивили, что я со своей дебитной карты на свою дебитную карту (карта банка-партнера, которая подтянулась в приложении Приват24 автоматически, я ее никогда не пополняла через Приват) не могу перечислить деньги с которых у плачены все налоги, это ничего не сказать. Хотелось бы понять что вообще происходит? Они просто от вседозволенности обалдели?", - эмоционально резюмировала женщина в своем негативном отзыве.

"Добрый день! Вы можете повторить оплату. Консультация, что вам была предоставлена по звонку уже проверяется. По результату проведем работу. Спасибо за сигнал!", - ответил на жалобу представитель национализированного ПриватБанка.

Напомнить, украинцев гонят из Приватбанка, раскрыты новые проблемы с картами.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк отметился новой выходкой, скандальные детали

Также Politeka писала, что банкомат Приватбанка "сожрал" карту вместо того, чтобы выдать деньги.