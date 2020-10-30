Украинцы продолжают жаловаться на отвратительный сервис ПриватБанка
Негативные отзывы появились на тематическом портале Минфин.
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Первый клиент пожаловался, что ПриватБанк заблокировал ему счета после пополнения карты.
"Сказали, что заблокировали мне карты, из-за того что 24.10 в 03:22 мне поступил платеж в сумме 1301.7грн, я сказал что продавал код с биржи Kuna на эту сумму, деньги пришли и я его отправил, скриншоты этого у меня есть, но меня не захотели слушать, сказали что эти деньги мол ворованные, вам нужно их вернуть. Я сказал что я ничего ни у кого не крал, скриншот продажи у меня есть, я далеко не первый года пользовался услугами ПриватБанка, на что они сказали, что раз мол так не будут со мной сторудничать и положили трубку. Что это за безобразие, что мне делать, как снять свои деньги?", - задался вопросом недовольный клиент.
"Добрый день! Поступил сигнал по операции, которая не была подтверждена. За это нужна дополнительная проверка. Передали обращение коллегам для обратной связи и проверки указанных вами фактов", - ответил на жалобу сотрудник банка.
Другая клиентка пожаловалась, что ПриватБанк заблокировал ей денежный перевод на ее же карту в другом банке.
"Платеж не прошел. Когда я позвонила в банк 3700 мне очень долго морочили голову (в общей сложности около 40 минут) о том, что это согласно законодательства в рамках борьбы с незаконным отмыванием средств и, что мой платеж находится в проверке. Что отозвать я его не могу, как и воспользоваться деньгами (снять с карты — блок системы) пока проверка закончена не будет, до 3 банковских дней, т.е. пятница, понедельник, вторник", - рассказала она и добавила, что после этого начались проверки со стороны государственного банка.
"Сказать что меня удивили, что я со своей дебитной карты на свою дебитную карту (карта банка-партнера, которая подтянулась в приложении Приват24 автоматически, я ее никогда не пополняла через Приват) не могу перечислить деньги с которых у плачены все налоги, это ничего не сказать. Хотелось бы понять что вообще происходит? Они просто от вседозволенности обалдели?", - эмоционально резюмировала женщина в своем негативном отзыве.
"Добрый день! Вы можете повторить оплату. Консультация, что вам была предоставлена по звонку уже проверяется. По результату проведем работу. Спасибо за сигнал!", - ответил на жалобу представитель национализированного ПриватБанка.
Напомнить, украинцев гонят из Приватбанка, раскрыты новые проблемы с картами.
Как сообщала Politeka, ПриватБанк отметился новой выходкой, скандальные детали
Также Politeka писала, что банкомат Приватбанка "сожрал" карту вместо того, чтобы выдать деньги.