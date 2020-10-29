Это уже не первый такой случай

ПриватБанк по непонятным причинам продолжает списывать со счетов украинцев "лишние" средства

Об этом в негативном отзыве на портале Минфин рассказала недовольная клиентка.

По ее словам, она постоянно делает заказ на одном и том сайте, и в очередной раз государственный ПриватБанк списывает со счета двойную сумму.

"И у меня уже второй раз после заказа, списывается сумма и я ухожу в минус. Впервые я списала на рекламные услуги. Но второй раз их не было, и я начала выяснять: оказалось, сайт списал дважды по 6 тысяч гривен", - рассказала клиентка в своем отзыве.

Женщина написала в Приватбанк заявление о возврате личных средств, но до конца не уверена, перечислит ли банк ей эти деньги.

"Теперь оказалось и эти 67.67 долларов списались вдвойне. Написала заявку, но не знаю, вернутся ли средства", - резюмировала клиентка в своей жалобе в национализированный Приватбанк.

"Добрый вечер! Идем к личным сообщениям, чтобы разобраться и помочь в решении вопроса", - отреагировал на жалобу представитель банка в комментариях.

Отметим, что это уже не первый случай, когда ПриватБанк списывает со счетов украинцев двойные суммы и затягивает, по мнению клиентов, процесс возврата денег.

Мы рассказывали, что женщина сделала в интернете заказ, а через некоторое время увидела, что ее баланс на карте стал меньше на такую же сумму, которую ПриватБанк раньше списывал за товар.

Клиентка в недоумении, почему ПриватБанк дважды списывает ее личные деньги и решает эту проблему не сразу, а в течение нескольких дней.

Она также отметила, что такие действия Приватбанка можно расценивать как мошенничество.

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