Клиенты не могут добиться от ПриватБанка возврата социальных денег

Об этом в негативном отзыве написал клиент, который уже ранее жаловался на сервис банка.

По его словам, с момента первой жалобы прошло полгода, но возврата денег так и не произошло.

Он напомнил, что ПриватБанк снял с его счета две тысячи гривен, которые ему поступают в качестве социальной помощи на несовершеннолетних детей.

"Прошло уже пол года, а денег как нет так и не было.Полиция мне сказала что она свою работу сделала и вам дала ответ обращайся мол в приват.Вы говорите что ответа не было обращайся мол в полицию. А мне что делать? Я один воспитую троих малых детей. Государство мне выделяет 2500гр.на них.Как вам такое??? А то что это ваша работа это 100%", - жалуется он.

Мужчина также отметил, что в тот вечер, когда произошло списание, ему не приходило никаких уведомлений. Более того, у него есть распечатка информации от мобильного оператора, которая доказывает его правоту.

"Так что и полиции ни какой не надо. Верните нам деньги. Надо вам хоть недельку побыть на моём месте, чтоб до вас дошло как можно прожить в моей ситуации. Надеюсь на ваше благоразумие", - резюмировал он в своем отзыве.

"Добрый день! Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. По результату Вас проинформируем. С уважением, ПриватБанк", - ответил на жалобу представитель банка.

Напомнить, двойное списание денег с карты Приватбанка, скандал повторился.

Как сообщала Politeka, банкоматы Приватбанка перестали выдавать деньги, кошмары клиентов сбываются.

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