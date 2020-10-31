Клиент потерял часть своих денег из-за непонятного сбоя в банкомате ПриватБанка
Об этом он рассказал на портале Минфин, где опубликовал отрицательный отзыв о работе банка.
Он снимал в банкомате 12000 гривен, но на руки получил лишь 7 тысяч. Сначала ему сообщили, что решение вопроса может затянуться до 120 дней.
Через 10 дней с ним связались и сообщили, что возврата денег не будет, поскольку инкассация якобы не обнаружила лишние деньги.
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" Через 10 дней и после разговора с 3 различными операторами подвтердили, что банкомат все-таки их, но деньги были выданы в полном объеме (была проведена инкассация). Когда я запросил фото из банкомата, то мне ответили только через правоохранительные органы и ничего больше делать они не будут. Хорошо, что они уверены в своих инкассаторах, но не в своих клиентах. После более 10 лет пользования и будучи Gold клиентом придется планировать переход в другой банк", - написал мужчина в своем отзыве.
"Идем в личные сообщения, чтобы уточнить ваши контакты и проанализировать случай, описанный вами в отзыве", - оперативно отреагировал на жалобу сотрудник банка.
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