ПриватБанк подложил очередную свинью украинцам

Как передает Politeka.net, на сайте Минфина в разделе с отзывами появилась новая жалоба, касающаяся работы терминалов ПриватБанка.

Украинцам, оказывается, следует внимательно присматриваться к купюрам прежде, чем засовывать их в окошко терминала, - не являются ли они часом нового образца. Об опасности предупредил возмущенный украинец:

"4 часа времени и куча нервов потеряно. Такая вот история, оплачивал питание в детсаду ребёнку, внес 550 из необходимых 570, а гривны были нового образца, которые терминал брать никак не хотел (это тоже кстати проблема, которую необходимо решать, ведь купюры нового образца скоро вытеснят старые). Решив быстро поменять купюру на старую 20-ку у кассира в супермаркете, не успел… истёк 20 или 30-секундный тайм-код «Ви ще тут» и всё… привет… терминал обновился и рад встречать нового клиента. Я судорожно набираю горячую линию для связи с оператором… и тут начинается самое интересное… С 14:00 по 16:00 не мог дозвониться «всi оператори зайнятi, зачекайте». Прождать на линии можете часы!!! Скотское отношение к людям, а вдруг это были последние деньги и вопрос был между жизнью и смертью. Плевать. В целом вопрос решился и деньги мне на карту вернули. Но какой ценой???".

Ранее мы сообщали, многодетный отец пожаловался на списание с карточки ПриватБанка государственной помощи в размере 2000 гривен (дважды по тысяче), хоть никаких операций со средствами он не совершал.

"Прошло уже полгода, а денег как нет, так и не было. Полиция мне сказала, что она свою работу сделала и вам дала ответ, обращайся, мол, в приват. Вы говорите, что ответа не было, обращайся, мол, в полицию. А мне что делать?", - возмутился мужчина и отметил, что в тот вечер, когда произошло списание, ему не приходило никаких уведомлений. Более того, у него есть распечатка информации от мобильного оператора, которая доказывает его правоту.

Напомним, двойное списание денег с карты Приватбанка, скандал повторился.

Как сообщала Politeka, банкоматы Приватбанка перестали выдавать деньги, кошмары клиентов сбываются.

Также Politeka писала, что ПриватБанк начал масштабные проверки и блокировки платежей у клиентов паника