Дочка хворої на рак Анастасії Заворотнюк, Анна, похвалилася дарами природи

Як передає Politeka.net, 24-річна дівчина виставила свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в осінньому образі.

Дівчина позувала в білій футболці і в'язаній вовняній жилетці молочного відтінку, а також шкіряних чорних штанях. З ідеально укладеним розпущеним волоссям, яскравим макіяжем і сонцезахисними окулярами в руках Анна стояла біля осінньої інсталяції: на зваленій в купу соломі лежали помаранчеві гарбузи різного розміру і форми.

"З дарами осені остав залишайте осінні смайли в коментарях🎃 🍁 🍂 🍄", - підписала фото зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Дуже круте фото! А головне, атмосферне😌 осінні фарби 🍁"

"Чарівний❤💕"

"Не втомлюся вами захоплюватися 🍁 🍂 😍 "

"Яке волосся 😍 🔥 "

"Вибачте, ось і під'їхали осінні смайлики 🌽 🥑 🥔 "

Раніше ми повідомляли, Анну часто порівнюють з її матір'ю-актрисою. І не дивно, дівчина дійсно дуже схожа на матір. На одному з пікантних знімків, де Анна сиділа на ліжку в чорній міні-сукні, вираз її обличчя і особливо погляд точнісінько, як і у Заворотнюк-старшої.

"Привіт друзі мої. Вас тут багато новеньких. Розкажіть мені як давно ви на мене підписані? І чому? Який контент Вам найбільше цікавий? Я хочу сказати, що я вами дуже дорожу, і мені здається, що ми з вами багато в чому дуже схожі", - підписала знімок дівчина, яка останнім часом активно зайнялася розвитком свого Instagram-аккаунта.

"Ань, ти така класна", " Ганнуся, я на рік молодше вашої мами. З 2006 року прихильниця вашої мами, дуже люблю Настусю, так ось і вас дізналася. Ти дуже схожа на маму, розумна, добра, розважлива дівчина, красуня, підписалася на тебе", - відгукнулися користувачі.

Нагадавши, дочка хворої на рак Заворотнюк вразила безтурботним видом на прогулянці.

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