Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк, Анна, похвасталась дарами природы

Как передает Politeka.net, 24-летняя девушка выставила свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в осеннем образе.

Девушка позировала в белой футболке и вязаной шерстяной жилетке молочного оттенка, а также кожаных черных штанах. С идеально уложенными распущенными волосами, ярким макияжем и солнцезащитными очками в руках Анна стояла возле осенней инсталляции: на сваленной в кучу соломе лежали оранжевые тыквы разного размера и формы.

"С дарами осени🎃 оставляйте осенние смайлы в комментариях🎃🍁🍂🍄", - подписала фото звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Очень крутое фото! А главное, атмосферное😌 осенние краски 🍁"

"Очаровательна❤💕"

"Не устану вами восхищаться🍁🍂😍"

"Какие волосы 😍🔥"

"Извините, вот и подъехали осенние смайлики 🌽🥑🥔"

Ранее мы сообщали, Анну часто сравнивают с ее матерью-актрисой. И немудрено, девушка действительно очень походит на мать. На одном из пикантных снимков, где Анна сидела на постели в черном мини-платье, выражение ее лица и особенно взгляд точь в точь, как и у Заворотнюк-старшей.

"Привет друзья мои. Вас тут много новеньких. Расскажите мне как давно вы на меня подписаны? И почему? Какой контент вам больше всего интересен? Я хочу сказать, что я вами очень дорожу, и мне кажется, что мы с вами во многом очень похожи", - подписала снимок девушка, которая в последнее время активно занялась развитием своего Инстаграм-аккаунта.

"Ань, ты такая классная", "Анечка, я на год моложе вашей мамы. С 2006 года поклонница вашей мамы, очень люблю Настеньку, так вот и вас узнала. Ты очень похожа на маму, умная , добрая, рассудительная девушка, красавица, подписалась на тебя", - откликнулись пользователи.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк поразила беззаботным видом на прогулке.

Как сообщала Politeka, дочь больной раком Заворотнюк поласкала свое нежное лицо на камеру.