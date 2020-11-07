Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк продолжает поддерживать связь с поклонниками

Новая публикация появилась в личном микроблоге звезды в Instagram.

На фоне роста популярности и числа подписчиков, Анна Заворотнюк решила поинтересоваться, какой контент по душе ее поклонникам.

Чтобы как-то взбудоражить публику, дочь "Моей прекрасной няни" сопроводила публикацию нежным снимком, на котором Анна позирует в черном платье на кровати, немного оголив свои роскошные ножки.

"Привет друзья мои. Вас тут много новеньких. Расскажите мне как давно вы на меня подписаны? И почему? Какой контент вам больше всего интересен? Я хочу сказать, что я вами очень дорожу, и мне кажется, что мы с вами во многом очень похожи", - написала она под снимком.

"Добрый день. Я подписана на вас по моему с июля-августа 2019. Очень интересен ваш профиль, так как у вас тут очень уютно, и много красоты) И вы безумно приятный человек, мотивирующий каждый день", "Я подписана недавно и мне все нравится", "С 13 марта 2020. Подписался из-за одной случайности (которые не случайны). Нравится просто любоваться вашей красотой. Получаю огромное удовольствие читая ваши посты и самое главное нравится то, как вы нестандартно, интересно, мыслите", "Ань ,ты такая классная", "Анечка, я на год моложе вашей мамы. С 2006 года поклонница вашей мамы, очень люблю Настеньку, так вот и вас узнала. Ты очень похожа на маму, умная , добрая, рассудительная девушка, красавица, подписалась на тебя. Верю тебе , люблю, желаю добра и всего самого наилучшего вашей семье, процветания!", "Ну, я подписана из-за того что ты очень красивая", - написали поклонники под фото.

Ранее мы рассказывали, как дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк устроила соблазнительную фотосессию.

Так, ее дочь Анна позировала одетой в черное короткое платье в горошек, открывающее стройные ноги модели, также на ней стильный плащ и высокие черные сапоги.

Фанаты оценили новые фотографии знаменитости, написав много комплиментов.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк поразила беззаботным видом на прогулке.

Как сообщала Politeka, дочь больной раком Заворотнюк поласкала свое нежное лицо на камеру.

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