Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в ефектному образі
На фото дівчина позувала в рваному топі і чорних трусиках. Красуня доповнила образ білою бейсболкою, а сама сиділа біля краю фонтану. Волосся Анастасія залишила розпущеним, а погляд відвела від об'єктива камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:
"Моя любов прекрасна", "неймовірна", "приголомшлива і принадна", "яка ти мила красива", "ідеальна леді", "яка ти красива, мила лялька, ти дуже спокуслива, мила", "чудова", "ти і моя велика любов", "Топ кішечка, чудово красива жінка і дівчина", "Лапочка", "великі повітряні кулі для ласк і жорсткої любові".
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Повідомлялося, що відома модель Анастасія Квітко обмазалася лосьйоном заради ефектності.
Квітко одягла смугастий купальник зі сміливим вирізом до пупка, з якого здалися вимазані лосьйоном грудей.
Великий бюст чи не вискакував з купальника, під тканиною заховавши найінтимніші деталі.
Купальник обтягнув тонку талію і оголив пишні стегна, якими неможливо намилуватися. Браслети на руці доповнили образ.
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