Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на отдыхе

Красотка в этот раз позировала в бикини. Звезда сидела на шезлонге, хвастаясь фигурой, а глаза прикрыла очками. Девушка не стеснялась показать пышную грудь, которая прямо выпирала из такого маленького купальника. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Какой взгляд", "ты человек?", "Драгоценная", "Я пел твою песню, что видел тебя со всей своей любовью", "впечатляющая красота", "Мамочка, красота, божественная бомба", "Любимая такая дорогая", «Ты такая умная», "это красивое тело, поздравляю", "Привет, мамочка, как дела?", "Мне вас жалко", "А могли быть ...", "Я положил бронзатор тебе на спину, любовь моя", "Сексуальная и красивая малышка", "Отличное фото ... по крайней мере, она НЕ ТОЛЬКО пялится в свой телефон. Больше фотографий, подобных этой, иллюстрируют ее характер и красоту".

Сообщалось, что известная российская модель Анастасия Квитко впечатлила пышными формами в коже.

На фото Квитко, успевшая прославиться как «русская Кардашьян», позирует перед камерой в стильном наряде. На ней черные штаны в обтяжку с высокой талией, а также черный кожаный топ с длинными рукавами. На груди кофта выглядит скорее как лифчик, половинки которого соединены золотистым кольцом.

Напомним, русская Кардашьян покорила дарами природы в полупрозрачном купальнике

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