Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в эффектном образе

На фото девушка позировала в рваном топе и черных трусиках. Красотка дополнила образ белой бейсболкой, а сама сидела у края фонтана. Волосы Анастасия оставила распущенными, а взгляд отвела от объектива камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Моя любовь прекрасная", "Невероятная", "Потрясающая и манящая", "Какая ты милая красивая", "Идеальная леди", "какая ты красивая, милая кукла, ты очень соблазнительная, милая", "Великолепная", "Ты и моя большая любовь", "Топ кошечка, замечательно красивая женщина и девушка", "Лапочка", "Большие воздушные шары для ласк и жесткой любви".

Сообщалось, что известная модель Анастасия Квитко обмазалась лосьоном ради эффектности.

Квитко надела полосатый купальник со смелым вырезом до пупка, из которого показались измазанные лосьоном груди.

Большой бюст едва ли не выскакивал из купальника, под тканью запрятав самые интимные детали.

Купальник обтянул тонкую талию и оголил пышные бедра, которыми невозможно налюбоваться. Браслеты на руке дополнили образ.

Напомним, русская Кардашьян еле упаковала огромные прелести в тугой корсет

А еще Politeka писала, что русская Кардашьян показала свои пышные богатства с лучшего ракурса

Также Politeka сообщала, что русская Кардашьян восхитила раскованной подружкой в черном белье, эффектные кадры



