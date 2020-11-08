Телеведуча Анфіса Чехова ніколи не соромилася своїх пишних форм, виставляючи напоказ "дари природи"
Як передає Politeka.net, 42-річна зірка телеекранів опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких покічилася фешенебельним відпочинком на Мальдівах.
Щаслива і розніжена Чехова покрутилася перед камерою в синьому бікіні, що ідеально підкреслило її апетитну фігуру. Анфіса намагалася повернутися найвигіднішими ракурсами, вставши на носочки і млосно притримуючи рукою солом'яний капелюшок.
На задньому тлі виднілися пальми й блакитні бунгало.
"Добрий ранок має бути таким 😎 для відпочинку я вибрала готель... такий весь острівний, затишний, як з календарних картинок. Як маленьке тубільне село, загублене в тихому океані. Або фазенда звільненої рабині Ізаури☺️ такий душевний, теплий, біло-пісочний. А яка красива у нас вілла😍", - похвалилася Чехова.
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Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Тіло🔥"
"Як ви чудово виглядаєте 😍"
"Анфіса, ви приголомшливо виглядаєте! Фігура клас! 👍🙏😊"
"Як ви пострункішали"
"Анфіса ви схудли👍"
"Вау яке тіло❤️🔥"
"Мрія чоловіків"
"Не втомилися відпочивати? 😁тільки були на відпочинку"
"Хороша кішечка🤗"
Раніше ми повідомляли, Чехова показала, з ким прилетіла відпочивати в райський куточок. На фото щаслива телеведуча позувала з бородатим красенем і дівчиною.
"Дев'ять годин польоту, година на гідролітаку і хвилина катером... і ми дісталися до нашого персонального раю😍", - підписала фото зірка.
Нагадаємо, що Анфіса Чехова посвітила найбільш "смачними" місцями у відвертому вбранні.
Також Politeka писала, що розкішна Чехова забралася в ліжко заради жарких кадрів без одягу: "Вкусняшка для чоловіка».