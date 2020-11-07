Известнаяроссийская ведущая и модель Анфиса Чехова полетела на Мальдивские острова

Первые кадры отдыха с райского места знаменитость выложила у себя в Инстаграме, передает Politeka.net

Чехова уже успела рассказать своим фанатам, что погода на Мальдивах отличная, +30 градусов, океан лазурного цвета, а кожу щекочет нежный ветерок. Также она сообщила, что будет отдыхать целую неделю и анонсировала яркие кадры у себя в «Сторис».

«Девять часов полета, час на гидросамолёте и минута катером... и мы добрались до нашего персонального Рая😍

Теперь вам придется потерпеть неделю мальдивского СПАМа☺️

Следите за нашим отдыхом в сторис. Будем заряжать вас витамином Д и позитивом😉», - написала артистка.

На первом фото Чехова попозировала с друзьями на фоне красивейшего морского пейзажа, а на втором снимке знаменитость расположилась на диванчике гидросамолета эффектно закинув ногу на ногу, засветив свою аппетитную фигуру «песочные часы».

Фанаты в восторге уже сточат хвалебные отзывы и желают хорошего отдыха звезде.

"Супер", "Хорошего отдыха", "Ждем с нетерпением", -высказались они.

До этого Чехова хвасталась отдыхом в Сочи.

Артистка позировала в синем слитном купальнике и демонстрировала сочную фигуру во всей красе.

В руках Анфиса держала бокал с шампанским и эффектно выставила ножку.

Напомним, что Анфиса Чехова посветила самыми «вкусными» местами в откровенном наряде.

Как сообщала Politeka, выпившая Анфиса Чехова сверкнула смелым декольте и заставила собой любоваться: "Куколка".

Также Politeka писала, что роскошная Чехова забралась в постель ради жарких кадров без одежды: «Вкусняшка для мужчины».