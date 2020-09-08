Известная российская ведущая Анфиса Чехова показала себя в кровати в роскошном красном белье

Звезда поделилась новыми откровенными снимками в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Чехова позирует в постели, демонстрируя свои пышные формы в соблазнительном нижнем белье. Красный комплект с кружевной отделкой идеально оттеняет кожу красотки и позволяет ей подчеркнуть свою сочную грудь. Чехова вовсю наслаждается собой среди одеял и подушек, радуя поклонников томными позами и счастливым выражением лица.

«Давненько у меня на странице не было фото в белье. Но мне бы хотелось похвастаться не нижним, а постельным бельём… Только посмотрите какой цвет, какой тонкий, еле видный, узор», - поделилась своими эмоциями ведущая.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост, заваливая звезду комплиментами.

«Анфиса! А Вы не хотите замуж еще раз выйти?», «Кажется мне или нет грудь с годами меньше стала?», «Ну уж обнажённой нужно обязательно», «А зачем подушкой прикрываться если красивая фигура?», «Как ты прекрасна!», «Замечательное бельё. Шикарная девушка», «Можно и без белья? А что тут такого?», «Красивое и нижнее бельё и постельное вы Анфиса сногсшибательны», «Красивая грудь! Все соразмерно, гармонично!», «Хороша)... Вкусняшка для мужчины», - пишут люди.

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