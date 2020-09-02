Анфиса Чехова свела поклонников с ума пышными формами в роскошном платье

Известная российская телеведущая поделилась новыми фото в своем Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

На снимках Чехова позирует в гримерке в роскошном вечернем платье глубокого голубого цвета. Наряд с открытыми плечами и глубоким декольте позволяет ведущей продемонстрировать свою пышную грудь и тонкую талию. Особой «перчинки» платью добавляет высокий разрез на юбке, который Чехова умело использует, кокетливо показывая свою стройную ножку.

«Ой, что-то будет... скоро», - подписала кадры ведущая.

Ее поклонники тут же принялись комментировать фото.

«Какая вы красивая! Очень женственная и приятная)», «Просто шикарная», «Пушка вообще!», «Жаркая женщина», «Как девушка из кролика Роджера», «Русалочка. Как богиня Любви», - пишут люди.

До этого мы писали, что Чехова опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в длинном платье золотистого цвета, выгодно подчеркнувшем все ее аппетитные округлости.

Анфиса, являясь ведущей шоу "Модель XL", позировала на сцене рядом с коллегой, стилистом и гуру моды, Николаем Овечкиным. Знаменитость томно расселась на стуле, выпятив пышную грудь и соблазнительно подняв ножку, положив руку партнеру на колено. Сам Овечкин при этом обнял Чехову за талию.

Напомним, томная Чехова обтянула бюст золотом и прижалась к известному красавчику: "Наличие мужчины увеличивает...".

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