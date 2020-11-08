Телеведущая Анфиса Чехова никогда не стеснялась своих пышных форм, выставляя напоказ "дары природы"
Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда телеэкранов опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых покичилась фешенебельным отдыхом на Мальдивах.
Счастливая и разнеженная Чехова покрутилась перед камерой в синем бикини, идеально подчеркнувшем ее аппетитную фигуру. Анфиса старалась повернуться самыми выгодными ракурсами, встав на носочки и томно придерживая рукой соломенную шляпку.
На заднем фоне виднелись пальмы и лазурные бунгало.
"Доброе утро должно быть таким 😎 Для отдыха я выбрала отель... такой весь островной, уютный, как с календарных картинок. Как маленькая туземная деревушка, затерянная в тихом океане. Или фазенда освобождённой рабыни Изауры☺️ Такой душевный, тёплый, бело-песочный. А какая красивая у нас вилла😍", - похвасталась Чехова.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Тело🔥💣"
"Как Вы прекрасно выглядите 😍"
"Анфиса, вы потрясающе выглядите! Фигура класс! 👍🙏😊"
"Как вы постройнели😍🔥"
"Анфиса вы похудели👍"
"Вау какое тело❤️🔥"
"Мечта мужчин"
"Не устали отдыхать? 😁только были на отдыхе"
"Хорошая кошечка🤗"
Ранее мы сообщали, Чехова показала, с кем прилетела отдыхать в райский уголок. На фото счастливая телеведущая позировала с бородатым красавчиком и девушкой.
"Девять часов полета, час на гидросамолёте и минута катером... и мы добрались до нашего персонального Рая😍", - подписала фото звезда.
Напомним, что Анфиса Чехова посветила самыми «вкусными» местами в откровенном наряде.
Также Politeka писала, что роскошная Чехова забралась в постель ради жарких кадров без одежды: «Вкусняшка для мужчины».