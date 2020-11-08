Телеведущая Анфиса Чехова никогда не стеснялась своих пышных форм, выставляя напоказ "дары природы"

Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда телеэкранов опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых покичилась фешенебельным отдыхом на Мальдивах.

Счастливая и разнеженная Чехова покрутилась перед камерой в синем бикини, идеально подчеркнувшем ее аппетитную фигуру. Анфиса старалась повернуться самыми выгодными ракурсами, встав на носочки и томно придерживая рукой соломенную шляпку.

На заднем фоне виднелись пальмы и лазурные бунгало.

"Доброе утро должно быть таким 😎 Для отдыха я выбрала отель... такой весь островной, уютный, как с календарных картинок. Как маленькая туземная деревушка, затерянная в тихом океане. Или фазенда освобождённой рабыни Изауры☺️ Такой душевный, тёплый, бело-песочный. А какая красивая у нас вилла😍", - похвасталась Чехова.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Тело🔥💣"

"Как Вы прекрасно выглядите 😍"

"Анфиса, вы потрясающе выглядите! Фигура класс! 👍🙏😊"

"Как вы постройнели😍🔥"

"Анфиса вы похудели👍"

"Вау какое тело❤️🔥"

"Мечта мужчин"

"Не устали отдыхать? 😁только были на отдыхе"

"Хорошая кошечка🤗"

Ранее мы сообщали, Чехова показала, с кем прилетела отдыхать в райский уголок. На фото счастливая телеведущая позировала с бородатым красавчиком и девушкой.

"Девять часов полета, час на гидросамолёте и минута катером... и мы добрались до нашего персонального Рая😍", - подписала фото звезда.



Напомним, что Анфиса Чехова посветила самыми «вкусными» местами в откровенном наряде.

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