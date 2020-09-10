Российская шоувумен и телеведущая Анфиса Чехова очаровала новым образом светской леди

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото, на которых запечатлена в ресторане. Красотка нарядилась в ярко-красный клетчатый пиджак, который сделал сильный акцент на зоне декольте, хотя и не засветил слишком многого. На звезде можно также заметить черные колготки и туфли на высоких шпильках. Образ довершила красная помада, роскошная вьющаяся прическа и миниатюрный клатч.

На одних кадрах Анфиса Чехова позирует возле лифта, а на других предстала с бокалом шампанского в руках. "Мой первый глоток светской жизни после пандемии☺️ Глоток длился минут 15-ть🤦🏻‍♀️ И дальше побежала работать", - поделилась телеведущая.

Пользователи социальной сети восхитились внешним видом Анфисы Чеховой и оставили много позитивных отзывов в комментариях:

"Очень стильно🔥👍"; "Как всегда, красиво элегантно сексуально"; "Стала еще моложе 👌🔥, как так🤗, года вам только на пользу❤"; "Куколка"; "Как будто два разных человека - сейчас и та Анфиса из секса в большом городе!"; "Пандемия Вам на пользу пошла 👍🏻!🙂🌺"; "Волшебная женщина👌".

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