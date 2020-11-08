Балерина і світська левиця Анастасія Волочкова продовжує епатувати публіку не стільки своїм талантом, скільки ступенем оголеності
Так, зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому постала, м'яко кажучи, в дивному домашньому образі, передає Politeka.net.
На знімку 44-річна артистка позує на широких мармурових сходах у своєму особняку в Підмосков'ї. На ній чорна шифонова напівпрозора комбінація, з-під якої визирають чорні труси. При цьому "образ вихідного дня" Волочкова доповнила взуттям на платформі і грубих високих підборах.
Позу балерина вибрала таку, щоб в черговий раз продемонструвати всім свої нескінченно довгі ноги.
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"Прекрасний світлий недільний домашній ранок🙏 😊 🌺 бажаю всім радості і любові!🙏", – підписала вона знімок. При цьому їй абсолютно не соромно, що на такі фото дивляться однокласники її доньки-підлітка.
Що думають користувачі з приводу такого домашнього лука Анастасії, залишається тільки здогадуватися. Господиня сторінки завчасно відключила можливість коментарів своїх публікацій, щоб не читати образливих реплік фоловерів, який, як правило, під її постами завжди вистачало з лишком.
Раніше ми писали про те, що нещодавно Волочкова похвалилася захисною маскою з іменним написом стразами. Вона поділилася кадром, на якому позує, на дивані своєї розкішної вітальні. В руках вона тримає пухнастого вихованця, а на обличчі одягнена біла маска, прикрашена стразами вигляді літери "В".
"Люблю я все іменне і в стразах😊 🔥", – повідомила всім скандально відома своїми шпагатами балерина.
Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми.
Також Politeka писала, що розлючена Волочкова не витримала нападок і виправдалася за вино після репетицій.
А ще Politeka повідомляла, що розгульна Волочкова з бездонним декольте притулилася до зрілого красеня.