Балерина и светская львица Анастасия Волочкова продолжает эпатировать публику не столько своим талантом, сколько степенью оголенности

Так, звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм фото, на котором предстала, мягко говоря, в странном домашнем образе, передает Politeka.net.

На снимке 44-летняя артистка позирует на широкой мраморной лестнице в своем особняке в Подмосковье. На ней черная шифоновая полупрозрачная комбинация, из-под которой выглядывают черные трусы. При этом «образ выходного дня» Волочкова дополнила обувью на платформе и грубом высоком каблуке.

Позу балерина выбрала такую, чтобы в очередной раз продемонстрировать всем свои бесконечно длинные ноги.

«Прекрасное светлое воскресное домашнее утро🙏😊🌺 Желаю всем радости и любви!🙏», – подписала она снимок. При этом ей совершенно не стыдно, что на такие фото смотрят одноклассники ее дочери-подростка.

Что думают пользователи по поводу такого домашнего лука Анастасии, остается только догадываться. Хозяйка страницы заблаговременно отключила возможность комментариев своих публикаций, чтобы не читать обидных реплик фолловеров, который, как правило, под ее постами всегда хватало с лихвой.

Ранее мы писали о том, что недавно Волочкова похвасталась защитной маской с именной надписью стразами. Она поделилась кадром, на котором позирует, на диване своей роскошной гостиной. В руках она держит пушистого питомца, а на лице одета белая маска, украшенная стразами виде буквы «В».

«Люблю я все именное и в стразах😊🔥», - сообщила всем скандально известная своими шпагатами балерина.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми.

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций.

А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу.