Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опозорилась рядом с новой мачехой своей дочери

Не так давно стало известно, что единственная дочь скандальной балерины Анастасии Волочковой уехала жить к отцу Игорю Вдовину. Об этом пишет Politeka.net. При этом Ариадна успела довольно сильно сблизиться со своей мачехой. Сама она растет очень смышленой, интересуется конным спортом, книгами и много рисует.

Девочка живет в загородном особняке с отцом и его избранницей - 34-летней телеведущей Еленой Николаевой вдали от внимания сети. Как видно на фото Елены, она выглядит ухоженно, стройно и очень привлекательно. Поэтому в сети активно сравнивают саму балерину и мачеху ее дочери.

На последних новых фото телеведущей и самой Волочковой видно, как они отличаются друг с другом несмотря на небольшую разницу в возрасте:

«Когда внешний вид транслирует внутреннее состояние😊», - говорится на анти-фанатской странице Волочковой.

Вот как отвечают в сети:

«Вася красивше 🤦‍♀️; такую не оставишь незамеченной в толпе😉😜; такая красопетовка перекошенная сизокрылася; прямо чупачупс на палочке😂; Ну почему она всегда с голыми ногами 🙈🙈 как будто на Луне человек живёт; Красавица и чудовище; Ну, ладно у нас,в Сочи ещё 25 градусов тепла, а в Москве с голыми ногами в ноябре ходЮт?; Вдовиииин, опомнись, что ты потерял; Господи, ну, что за быдло?! 😵😵😵 Настя-ужас!».

Мы также писали, что Анастасия недавно серьезно опозорилась на собственном концерте во время выступления в клетке. Балерина не только не смогла скрыть располневшую фигуру, но еще и продемонстрировала отсутствие подготовки и неаккуратное исполнение. Чтобы оправдаться за более чем тысячи разгневанных комментариев, она скрыла доступ к посту.

Также Волочкова написала о том, что она якобы прославленная и знаменитая звезда вей России, а ей просто завидуют, ведь она также может исполнить партию «Кармен», как никто другой. На анти-фанатских группах сразу же появились опровержения с фото Волочковой во время выступления с тем самым номером.

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