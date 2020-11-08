Христина Асмус увійшла в смак, граючи розкутих жінок у фільмах: подібні ролі сипляться на зірку одна за одною

Як передає Politeka.net, 32-річна актриса опублікувала нові "сторіз" в Instagram, на яких постала в дещо безглуздому вигляді.

Так, Христина позувала в захаращеній кімнаті, сидячи на бильці дивана. На ній була червона комбінація, помітно, що на пару розмірчиків більше, натягнута поверх нормальної білизни, і теплі чорні шкарпетки в білий горошок.

На одному з кадрів актриса розставила ноги, поклавши руки на пояс, і втомлено зігнулася. На іншому - стояла перед дзеркалом спиною до камери, поправляючи комбінацію, яка так і норовила з неї спасти. І на третьому - показала обличчя крупним планом, з виснаженим виразом і чорними колами навколо очей. "Обожнюю переробки" - підписала цей знімок Христина.

Також Асмус пояснила, звідки такий безглуздий образ: "У фільмі" Булки" - граю секс-бомбу".

Раніше зірка вже згадувала цей фільм. Зокрема, коли приголомшила публіку кадром у весільній сукні біля РАГСу. Тоді багато хто здивувався, що не минуло й року після розлучення з коміком Гаріком Хароламовим, а Христина вже знову "впряглася" в шлюб.

Дівчина розкрила деталі "весілля", заспокоївши фанатів, що це всього лише фільм:

"👰 💍Вчорашній образ був з фільму "Булки". Вистражданий фільм, який ми намагаємося зняти вже з 3 разу 🙈 то пандемія, то закриті кордони, то моя алергія, що скасувала зміни місяць тому, то (знову мій же) ковід... 😰 Змінилася група, деякі актори... 🤙 Фільм «Булки»!!! Смішна мотиваційна комедія!!!! 🍿".

До цього Асмус грала відверті ролі у фільмі "Текст" (постільну сцену публіка запам'ятає надовго) і "Китобій" (грала веб-модель, що надає "дорослі" послуги).

Нагадаємо, що Асмус показала, як виглядає її ідеальний день поруч з коханою людиною: рідкісний кадр.

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