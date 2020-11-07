Популярная российская актриса Кристина Асмус впечатлила красотой, нарядившись в облегающий розовый наряд

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Ожидание и реальность 😂😂😂 Главное, чтоб завтра это в шоу…» - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Асмус позирует якобы в «улье», нарядившись в яркий розовый наряд. На другом снимке актриса все в том же наряде, но уже якобы в «в жизни».

«Это чересчур. Слишком много розового», «А мне вторая фотка как-то роднее, понятнее», «круто получилось 👍», «Кристина – ты лучшая», «Тапки😂... Главное что б не натерли)», «Не, это до и после вечеринки», «очень позитивна вторая фотография, такая... Многоговорящая», «крутая», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что популярная российская актриса Кристина Асмус попала в передрягу, когда прогуливалась по улице

Актриса отвечала на вопросы поклонников в сторис. Один из фанатов спросил Асмус, ставала ли она когда-либо жертвой мошенников. Кристина ответила, что такого не случалось, поскольку она не берет незнакомые номера. Однако актриса поделилась другим неприятным случаем из жизни.

Напомним, что Асмус показала, как выглядит ее идеальный день рядом с любимым человеком: редкий кадр.

Как сообщала Politeka, Асмус на публике внезапно вспомнила о дочери и взбудоражила "взрослым смыслом": видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что уставшая Асмус призналась, чего ей хочется больше всего: «Много есть, не мыть голову и…».