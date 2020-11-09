Відома модель Кім Кардаш'ян показала себе і чоловіка Каньє Веста, кандидата в президенти США

На фото Кім позувала в жовтому боді, сидячи на колінах на дивані. Поруч можна побачити Каньє, який був в кофті і шортах, а образ доповнив кросівками і сонцезахисними окулярами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"З моїм президентом", " Президент Каньє?", "Майже виграв вибори", " чому це схоже на розлучення на підлозі?", "Омг Кім це твій мокрий слід ??!? У нас стопа однакового розміру? Розмір 10 ?!", "Може я тут занадто рано", "Вау наш президент", "Передайте йому вітання з втратою", "Кортні цікавіше дивитися", "З ким я хотів бути, де вони", "Обожнюю наш гідрокостюм", "Я буквально дивлюся епізод, в якому ви берете участь в спин-оффе Нью-Йорка, коли ви тільки що вийшли заміж".

Повідомлялося, що американська модель і бізнес-вумен Кім Кардашьян приголомшила фанатів, виконавши запальний танець з подругою.

"Стривай, пияцтво робить тебе танцюристом краще?» - йдеться в тексті повідомлення.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кім Кардашьян виконує запальний танець з подругою, ефектно демонструючи пружні форми в одній сукні без білизни.

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