Американская модель, бизнесвумен и икона стиля, Ким Кардашьян, устроила прогулку на велосипеде, выбрав не совсем подходящий наряд

Известная модель показала свое веселое времяпрепровождение с друзьями, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка с компанией решила прокатиться на велосипедах.

Звезда выбрала для катания тесный купальник, в который едва вмещались ее красивые прелести. Груди звезды, вероятно, были намазаны лосьоном, отчего красиво светились на свету.

Также модель надела крохотные шортики, посветив стройными ножками.

Панама и стильные очки дополнили образ модели.

Ким проехалась на велосипеде, а позже прогулялась с подругой по пляжу, демонстрируя невероятные изгибы тела.

Красотка веселилась и сжала губы бантиком, наставив их на камеру.

За три часа пост собрал более одного миллиона лайков и много комментариев. Пользователи сети написали красотке много комплиментов.

"Какая шоколадка", - написал один из пользователей сети.

Стоит отметить, что сейчас на страницу знаменитости подписан 191 миллион человек.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян решила вместе с подругами попозировать на пляже. Все вошли в воду и стали обливаться. В результате Кардашьян оказалась мокрой.

Видно, как весело подруга, улыбаясь, зажала Ким в объятиях. При этом Кардашьян что-то говорила и тоже немного улыбалась.

Напомним, Ким Кардашьян лежала на лепестках розовых цветов, немного выгнувшись для соблазнительного эффекта.

Звезда выбрала полупрозрачное белье, которое было очень крохотным и едва ли заметным на ее прелестях. Маленький лифчик скрыл лишь самое интимное, как и трусики.

Напомним, пышногрудая Ким Кардашьян опасно наклонилась в тесной маечке.

Как сообщала Politeka, аппетитная Кардашьян в крохотном купальнике изогнулась, доведя до блаженства.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян приняла эффектную позу в лифчике и на шпильках.