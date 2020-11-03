Американская модель, бизнесвумен и икона стиля, Ким Кардашьян, устроила прогулку на велосипеде, выбрав не совсем подходящий наряд
Известная модель показала свое веселое времяпрепровождение с друзьями, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка с компанией решила прокатиться на велосипедах.
Звезда выбрала для катания тесный купальник, в который едва вмещались ее красивые прелести. Груди звезды, вероятно, были намазаны лосьоном, отчего красиво светились на свету.
Также модель надела крохотные шортики, посветив стройными ножками.
Экс-ВИА Гра Котова посветила самым сочным в юбке с бесстыжим разрезом: "Шикарное бедро"
Разведенная Асмус задала жару в постели в стильном белье с кружевами: "Сколько заплатили?"
Ани Лорак позавидует: новая любовница Мурата выставила напоказ бюст и не только, пикантное фото пары
"Папа за все заплатил": затравленная дочь Кошевого из «Квартал 95» не выдержала и решилась на признание
Панама и стильные очки дополнили образ модели.
Ким проехалась на велосипеде, а позже прогулялась с подругой по пляжу, демонстрируя невероятные изгибы тела.
Красотка веселилась и сжала губы бантиком, наставив их на камеру.
За три часа пост собрал более одного миллиона лайков и много комментариев. Пользователи сети написали красотке много комплиментов.
"Какая шоколадка", - написал один из пользователей сети.
Стоит отметить, что сейчас на страницу знаменитости подписан 191 миллион человек.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян решила вместе с подругами попозировать на пляже. Все вошли в воду и стали обливаться. В результате Кардашьян оказалась мокрой.
Видно, как весело подруга, улыбаясь, зажала Ким в объятиях. При этом Кардашьян что-то говорила и тоже немного улыбалась.
Напомним, Ким Кардашьян лежала на лепестках розовых цветов, немного выгнувшись для соблазнительного эффекта.
Звезда выбрала полупрозрачное белье, которое было очень крохотным и едва ли заметным на ее прелестях. Маленький лифчик скрыл лишь самое интимное, как и трусики.
Напомним, пышногрудая Ким Кардашьян опасно наклонилась в тесной маечке.
Как сообщала Politeka, аппетитная Кардашьян в крохотном купальнике изогнулась, доведя до блаженства.
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян приняла эффектную позу в лифчике и на шпильках.