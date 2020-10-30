Американская модель, бизнесвумен и икона стиля Ким Кардашьян несколько дней назад отпраздновала свое 40-летие

Звезда в Инстаграм поделилась кадрами своего праздника, который длился несколько дней, сообщает Politeka.net.

Одним из вечеров модель решила вместе с подругами попозировать на пляже. Все вошли в воду и стали обливаться. В результате Кардашьян оказалась мокрой - ее волосы и золотистое платье намочили подруги, но, вероятно, звезду это лишь позабавило.

При этом красотка не потеряла своей привлекательности, а оставалась и в таком виде очень горячей.

Несколько часов назад светская львица поделилась фото со своей ночной забавы с подругами. Видно, как веселой подруга, улыбаясь, зажала Ким в объятиях. При этом Кардашьян что-то говорила и тоже немного улыбалась.

Формы красотки были мокрыми и блестели от вспышек камер. В общем, у обоих брюнеток идеальные фигуры.

"2020. я/все мы", - было подписано фото.

Фото было обнародовано в сториз, поэтому не смогло собрать комментарии в открытом доступе.

Напомним, Ким Кардашьян предстала в микро-бикини.

Крохотный купальник коричневого оттенка состоял из треугольных лоскутков ткани, держащихся на тончайших лямках.

Грудь смотрелась просто восхитительно, а тонкие бретельки, подпрыгнувшие выше бедер, позволили насладиться округлыми формами бедер.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян вместе с сестрой Кайли Дженнер позировали в майках и трусиках в душе. Девушки были совсем мокрые, а на них лилась вода. Звезды без стыда демонстрировали аппетитные формы на очень горячем снимке. На других кадрах Ким и Кайли тоже вместе в разных ситуациях.

Напомним, что Ким Кардашьян в прозрачном наряде соблазнительно растянулась на лестнице: "Идеальный ракурс".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян осмелилась показать себя настоящую, результат оказался непредвиденным.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян еле втиснула аппетитные формы в слишком тесный топ: "Лакомый кусочек".