Публіка приголомшена новими кадрами Ольги Бузової у соцмережі: невже артистка зібралася вдруге заміж?

Як передає Politeka.net, 34-річна співачка і зірка "Дом-2" опублікувала свіже фото в Instagram, на якому показала, як голубиться зі своїм бойфрендом, репером Давидом Манукяном.

Ольга в облягаючому синьому платті з блискітками пригорнулася до коханця. Здавалося, що вони ось-ось повинні злитися в пристрасному поцілунку: обидва закрили очі і доторкнулися носами.

"💙 Любов живе в моєму серці 💙 @dava_m 🧸 💙ти все знаєш...Наш день 🤫❤️", - душевно підписала цей кадр Бузова.

Але на цьому ще не все. У "сторіз" зірка виклала кадри застілля: Давид в костюмі з краваткою-метеликом і щаслива Ольга радіють моменту, поруч шикарний букет квітів, накритий стіл, і витає захоплено-святковий дух. В якусь мить Ольга простягнула руку до обранця, блиснувши каблучкою з великим камінчиком на безіменному пальці.

Варто відзначити, до цього ходили чутки, що Бузова розырвала выдносини з Манукяном. З її Instagram зникли їхні спільні фото, як і "любовні сторіз". Мабуть, в житті парочки все налагодилося.

Користувачі кинулися вітати Ольгу та Давида. Деякі, правда, запідозрили якусь фальш в їх поведінці.

"😻 скільки фотошопу " - "і брехні🤣інтриганти вони"

"Приємно на вас дивитися☺❤️"

"Ну коли вже 💍"

"Ееех любов🥺 🕊️❤️!"

"Вітаємо ❤️❤️❤️"

"Каблучкаааааа 🎉 😍 "

"Щастя вам безмежного! Дивлюся на Вас і вірю в любов 💙"

"Друзі? Гірко..."

"Що з носом?"- "злилися в одній фотошопній стихії" - "сильно замазано ☺️"

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".