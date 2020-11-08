Публика ошеломлена новыми кадрами Ольги Бузовой в соцсети: неужели артистка собралась второй раз замуж?

Как передает Politeka.net, 34-летняя певица и звезда "Дом-2" опубликовала свежее фото в Инстаграм, на котором показала, как нежничает со своим бойфрендом, рэпером Давидом Манукяном.

Ольга в облегающем синем платье с блестками прильнула к любовнику. Казалось, что они вот-вот должни слиться в страстном поцелуе: оба закрыли глаза и дотронулись носами.

"💙 Любовь живет в моем сердце 💙 @dava_m 🧸💙Ты все знаешь...Наш день 🤫❤️", - душевно подписала этот кадр Бузова.

Но на этом еще не все. В "сториз" звезда выложила кадры застолья: Давид в костюме с галстуком-бабочкой и счастливая Ольга радуются моменту, рядом шикарный букет цветов, накрытый стол, и витает восторженно-праздничный дух. В какой-то миг Ольга протянула руку к избраннику, сверкнув кольцом с большим камушком на безымянном пальце.

Стоит отметить, до этого ходили слухи, что Бузова рассталась с Манукяном. Из ее Инстаграм исчезли их совместные фото, как и "любовные сториз". Видимо, в жизни парочки все наладилось.

Пользователи кинулись поздравлять Ольгу и Давида. Некоторые, правда, заподозрили некую фальшь в их поведении.

"😻 сколько фотошопа" - "и лжи🤣интриганты они"

"Приятно на вас смотреть👍❤️"

"Ну когда уже 💍"

"Эээх любовь🥺🕊️❤️!"

"Поздравляем ❤️❤️❤️"

"Кольцооооооооо🎉😍"

"Счастья Вам безграничного! Смотрю на Вас и верю в любовь 💙"

"Ребята? Горько..."

"Че с носом?" - "слились в одной фотошопной стихии" - "сильно замазано ☺️"

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".