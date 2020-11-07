Российская певица Ольга Бузова удивила эмоциональным признанием



Как передает Politeka.net, новый пост в Instagram не на шутку испугал ее поклонников.



"Но ...он сам решил за двоих ... решил, что лучше уйти навсегда...думал, что она живет ради славы, но не почувствовал, что она откажется от всего ради него ... Потому что это любовь ! Настоящая любовь! И я в неё верю! Верю!!!! И буду верить!!!!! Она существует... меня так переполняют эмоции, мои хорошие...", - написала певица.

Как оказалось, описанные события в какой-то мере пережила и она. Номер на шоу "Ледниковый период" настолько тронул Ольгу, что она решила поделиться эмоциями со своими поклонниками.

Как известно, следующий эфир будет посвящен мюзиклам, и пара исполнит танец в стиле фильма "Звезда родилась", главными героями которого были Брэдли Купер и Леди Гага.

Поклонники певицы не оставили без внимания такой пронзительный пост любимицы:



"ЗаЙки наши чемпионы, мы вас ждём на первом" "Какая страсть и желание в этом номере пушка", "Завораживающее зрелище", "Образ очень красивый", - писали в комментариях.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".