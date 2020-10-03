Российская певица и телеведущая Ольга Бузова посветила формами в откровенном танце на льду

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" захватывающие кадры из нового выпуска шоу "Ледниковый период". Она выступила в легком алом платье, его подол развевался во все стороны во время энергичных движений с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Так на фото можно заметить сложные поддержки, для которых Ольга забрасывала ноги на своего партнера - в один из таких моментов знаменитость во всей красе посветила ягодицами.

"Мы тренировались два месяца, чтобы удивлять вас 🙏🏻 но есть одна маленькая деталь - до участия в проекте, я вообще не умела стоять на коньках😂😂😂 Поэтому не судите строго 🙏🏻 Я только учусь, и мы очень стараемся для Вас🙏🏻❤️", - поделилась Ольга Бузова в описании. - "С трепетом и волнением жду вечера, я буду смотреть тоже вместе с Вами 🙏🏻 Безгранично люблю Вас ❤️".

Пользователей социальной сети удивили спортивные успехи Ольги, вызвав бурю эмоций в комментариях:

"Оля, я просто не представляю как это возможно, спустя 2 месяца... и такие трюки. Ты невероятная!❤️"; "Вот за что ее уважаю, сила воли, упорство, готова бить стены лбом🔥 вообще, молодец 😍"; "Дава ещё не убил Соловьева?)😂"; "Да обалдеть..какие поддержки"; "Как же круто 😍😍😍 👏👏👏👏Мне уже нравятся эти кадры 😍Прям так жду что же нас ещё ждёт 🎁🎊".

Напомним, что Ольга Бузова взбудоражила роскошным видом в узеньком топе: "Ты просто пушка".

Также Politeka писала, что соблазнительная Бузова распалила жаркими танцами в мини-шортах и чулках: "Еще одна пушка".

А еще Politeka сообщала, что Бузова ошеломила дерзким видом в ультрамини и заявила о проблеме: "Давай Оля, жги!".