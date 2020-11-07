Зірка «Кварталу 95"Євген Кошовий та Юрій Ткач похвалилася вмінням, разом зігравши на синтезаторі

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці другого в Instagram.

"Білий дім-Юрій Ткач. Чорні-Євген Кошовий", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Ткач і кошовий виконують спільну партію на синтезаторі.

"Моцарт, Бах плачуть в сторонці. Коли два віртуози так виконують. Супер», «клац», «непогано», «класно зіграли», «два талантища», «хороші музиканти», «круто», - пишуть їхні шанувальники.

До цього ми розповідали, що зірки проекту "Квартал 95" Євген Кошовий і Юрій Ткач похвалилися результатом походу в ліс на " тихе полювання»

"По гриби ходили...тим, хто був попереду нас-дай вам, гриб, здоров'я. А ви лазили по лісі з порожніми козубами?» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на фотографії з грибами в руках позують Євген Кошовий, Юрій Ткач з дружиною, Володимир Шумко, а також інші зірки.

"Президента з вами не вистачає", "звичайно лазили», «зате добре провели час в компанії і на свіжому повітрі", " хлопець в зеленій куртці – Куди я потрапив?", "хах, це вогонь", - пишуть шанувальники знаменитості.

Нагадавши, напідпитку Ткач з "Квартал 95" приголомшив витівкою на сцені, Кошовий не стримався: відео.

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