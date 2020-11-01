Звезды проекта «Квартал 95» Евгений Кошевой и Юрий Ткач похвастались результатом похода в лес на «тихую охоту»
Снимок был опубликован на странице Ткача в Instagram, рассказывает Politeka.
«По грибы ходили…тем, кто был впереди нас – дай вам, гриб, здоровья. А вы лазили по лесу с пустыми лукошками?» - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на фотографии с грибами в руках позируют Евгений Кошевой, Юрий Ткач с женой, Владимир Шумко, а также другие звезды.
«Президента с вами не хватает», «конечно лазили», «зато хорошо провели время в компании и на свежем воздухе», «парень в зеленой куртке – куда я попал?», «хах, это огонь», - пишут поклонники знаменитости.
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Юрий Ткач запечатлен в малиновом мини платье с массивными украшениями и черными рукавами в сеточку. При этом на голове у него пышный парик с темными кучеряшками.
«В образе кого тут Юрчик? Узнали?», - спрашивают у пользователей Сети.
Обратим внимание, что некоторые ответы, скорее всего, могли разочаровать тех, кто создавал образ.
Напомним, подвыпивший Ткач из «Квартал 95» огорошил выходкой на сцене, Кошевой не сдержался: видео.
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