Звезда «Квартала 95» Евгений Кошевой и Юрий Ткач похвасталась умением, вместе сыграв на синтезаторе

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице второго в Instagram.

«Белый клавиши – Юрий Ткач. Черные – Евгений Кошевой», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Ткач и Кошевой исполняют совместную партию на синтезаторе.

«Моцарт, Бах плачат в сторонке. Когда два виртуоза так исполняют. Супер», «клац», «неплохо», «классно сыграли», «два талантища», «хорошие музыканты», «круто», - пишут их поклонники.

До этого мы рассказывали, что звезды проекта «Квартал 95» Евгений Кошевой и Юрий Ткач похвастались результатом похода в лес на «тихую охоту»

«По грибы ходили…тем, кто был впереди нас – дай вам, гриб, здоровья. А вы лазили по лесу с пустыми лукошками?» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на фотографии с грибами в руках позируют Евгений Кошевой, Юрий Ткач с женой, Владимир Шумко, а также другие звезды.

«Президента с вами не хватает», «конечно лазили», «зато хорошо провели время в компании и на свежем воздухе», «парень в зеленой куртке – куда я попал?», «хах, это огонь», - пишут поклонники знаменитости.

Напомним, подвыпивший Ткач из «Квартал 95» огорошил выходкой на сцене, Кошевой не сдержался: видео.

Как сообщала Politeka, Ткача из "Квартал 95" едва не стошнило на сцене, известна причина: "Помогите..."

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