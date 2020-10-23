36-летний украинский юморист, звезда "Квартал 95" Юрий Ткач произвел фурор новой выходкой

Как передает Politeka.net, артист опубликовал свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал на сцене (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Ткач сосредоточенно наблюдал за иллюзионистом, выполняющим трюк с несколькими мячиками. В какой-то момент Юрий прикрыл рот рукой - показывая всем своим видом, что ему внезапно стало дурно.

"Помогите ... Не могу посчитать количество мячиков ...))) На пятом тошнит)))", - подписал забавное видео юморист.

Пользователи оценили шутку Ткача и кинулись комментировать, поставив за считанные минуты тысячи лайков.

"Так їх всього 4😂"

"Мене на дванадцятому почало нудити 😂"

"Я ваша фанатка, вы очень классный актёр, так держать👌😃😃"

"Будь здоров, Юрко😂"

"Юрчик, Я вас обожаю!👍👍👍"

Ранее мы сообщали, Ткач рассказал, как "сражался" с китайским вирусом. В июне артист получил положительный результат теста, как и еще несколько его коллег из "Однажды под Полтавой".

Уже начавший паниковать Юрий через четыре дня сделал повторный тест, который, к счастью, оказался негативным.

"До сих пор помню то состояние страха, которое меня буквально парализовало", - поделился звезда "Квартал 95".

Напомним, переодетые Влад Яма и Юрий Ткач переплюнули Могилевскую, заставив публику рыдать

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