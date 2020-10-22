На себя не похожи

Евгений Кошевой и Юрий Ткач из Студии «Квартал 95» удивили образами в камуфляже и с волосами

Популярные украинские комики поделились короткими видео в своих Сториз в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Судя по всему, кадры сняты за кулисами их очередного проекта. На видео можно заметить Ткача и Кошевого в камуфляже, готовящихся к съемкам. При этом оба юмориста выглядят не совсем так, как в жизни.

Так, у Ткача появились пышные усы, а вот Кошевой, известный своей фирменной лысиной, неожиданно «отрастил» блондинистую шевелюру.

«Шапку одень! Холодно, мать его…Шапку одень!», - кричит Ткач Кошевому на видео.

«Хорошо», - покорно отвечает артист.

«А вообще видос должен был быть вертикальный», - подписал Евгений короткий ролик, снятый горизонтально.

Ткач также поделился кадрами со схемок на своей странице.

Ранее мы писали, что жена Кошевого Ксения похвасталась прибавлением в семье.

Кадрами Ксения поделилась в «сторис» на своей странице в Инстаграм. Сперва, она показала свою младшую дочь Серафиму с маленькой собачкой на руках.

"Сима, ты довольна? Как назвали?", - спрашивает она.

Оказалось, что имя у песика еще не было и справлять это стали это просто в процессе съемки «сторис». Озвучивались варианты: Перчик, Чили и итоговым вариантом стало Чилина.

Напомним, звезда «Квартала 95» похвастался преображением, жена Кошевого оценила: «За день минус три кг и это только…».

Как сообщала Politeka, у Евгения Кошевого из "Квартал 95" пополнение в семье, малышка очаровывает: "Как назвали?".

Также Politeka писала, что помолодевший Ткач из «Квартал 95» вызвал фурор, застыв в эффектной позе: «Пирожок стал камнем».